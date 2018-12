Larry Hernández habla sobre su vida en la cárcel

El cantante Larry Hernández habló por primera vez sobre sus días en la cárcel y confesó que vivió aislado del resto de la población.

“No podía estar con otros reos”, dijo el intérprete a la prensa, luego de retomar su gira de conciertos en el estado de Texas, el pasado fin de semana. “Me tenía que poner en un cuarto de castigo”.

Además, aseguró que debía permanecer aislado por su propia seguridad.

El cantante aprovechó su tiempo a solas para escribir más de 20 canciones, dos de ellas dedicadas a Dios, una a sus hijas, dos a la madre de éstas y una a su madre, la cual presentó en los Premios de la radio, hace dos semanas.

“Son muchas emociones encontradas, no puedo [dejar] que me lleven las emociones porque no voy a poder trabajar”, dijo el protagonista del reality Larrymanía.

Hernández confesó que lo primero que hizo al salir en libertad fue cambiarse de ropa, ya que duró más de 10 días con la misma ropa, tiempo que le tomó su traslado de extradición desde California a Carolina del Sur, donde ocurrieron los hechos.

Luego de su concierto del sábado, Hernández publicó una emotiva imagen donde se le ve llorando. “Nunca lo entenderás hasta que te pase a ti”, escribió en su cuenta de instagram.

El intérprete está supuesto a presentarse ante el juez el próximo 31 de diciembre, bajo los cargos de secuestro y agresión en su contra, por lo que su propósito por el momento es “estar con mi familia”, dijo.

