La policía recupera el auto robado a Miley Cyrus By Yolaine Díaz El auto que la habían robado a la cantante Miley Cyrus en su casa en Los Ángeles fue recuperado por la policía el lunes. RELACIONADO: Una universidad ofrecerá un curso de sociología basado en Miley Cyrus El Maserati del 2014 fue encontrado en una calle de Simi Valley, aproximadamente a 45 millas al noroeste del centro de Los Ángeles. Los investigadores del caso encuentran revisando el vehículo de lujo para ver si encuentran pruebas acerca de los responsables del delito, informó la policía de la ciudad californiana. Según las autoridades, un hombre y una mujer saltaron una valla para entrar a la casa de la cantante mientras no había nadie en la propiedad el pasado viernes. Aparte del carro, también sustrajeron joyas.

