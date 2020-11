Close

La mamá de Jenni Rivera recuerda el acoso sexual que vivió su hija Tras la apertura del albergue Jenni’s Refuge la semana pasada, la mamá de la fallecida Jenni Rivera, está más que orgullosa de que se sigan cumpliendo los sueños de la cantante. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Victor Chavez/WireImage Tras la apertura del albergue Jenni's Refuge la semana pasada, la mamá de la fallecida Jenni Rivera, está más que orgullosa de que se sigan cumpliendo los sueños de la cantante. FOTOS: ¿En qué andan los famosos? “Me siento muy contenta de que su legado sigue y que ese amor que ellas [las fanáticas le] tienen, no por la cantante, [sino] por la mujer, por todas sus virtudes, por todos sus defectos, ellas la aman a Jenni y [su legado] sigue adelante”, comentó la señora Rosa Rivera. Ese amor de las seguidoras hacia la cantante, según la matriarca, es precisamente el que no ha permitido que otra artista del género regional mexicano sobresalga en la música. RELACIONADOS: Nieta de Jenni Rivera extraña a su abuela “No han dejado que otra muchacha, otra mujer, abra ese camino [musical] que está abierto. Porque siguen con Jenni y cuando hubo ciertas cosas [desacuerdos] con Graciela Beltrán, yo puse en mis redes: ‘el camino está abierto, sólo te falta un éxito y te falta tener el carisma que Jenni Rivera tenía', para que una artista venga y triunfe, porque el camino está ahí, todas [las cantantes] tienen la oportunidad”. La madre de la cantante admitió que la carrera que eligió su hija no es nada fácil y recordó que durante sus inicios, Jenni sufrió de acoso sexual. RELACIONADOS: Familia de Jenni Rivera tendrá su propio reality show “Yo me acuerdo que Jenni llegó a batallar tanto. Llegó a ir a cantar a Tijuana, a Ensenada [México] y el [empresario] se quiso burlar de ella, el hombre le dijo: ‘te voy a pagar 300 [dólares] pero te tienes que acostar conmigo'”, aseguró doña Rosa. “Ella le dijo: ‘algún día me vas a pagar'. No supe si Jenni volvió a verlo, pero si sufre mucho una mujer en esta carrera”. No obstante, está más que feliz que su hija logró el éxito que nadie imaginó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Sé que esas mujeres es muy difícil de olvidarse, sé que son mujeres que Dios hace y no tan seguido porque Jenni era una mujer muy temerosa de Dios y creía en Dios. Con aquella fuerza que me la hizo, aquellas ganas de triunfar”, comentó. http://www.instagram.com/p/yqBgTOzWi8/

