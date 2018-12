La Lista: Carlos Vives, The Walking Dead, The Secret Live of Pets, César Millán (VIDEO)

Aquí van las 5 cosas que no te debes perder esta semana.

5. La nueva temporada del show del encantador de perros César Millán. Una vez más podremos ver cómo se pueden resolver problemas aparentemente insuperables con paciencia y mucha sabiduría.

4. The Secret Live of Pets. Descubre qué es lo que hacen tus mascotas cuando no estás en casa. Esta divertida cinta de animación estrena en cines el 8 de julio.

3. Los estudios Universal presentan su nueva atracción inspirada en la serie de acción y terror The Walking Dead. Una buena oportunidad para pasarlo de miedo.

2. Wollip es la nueva almohada inflable que te permitirá descansar en los largos viajes sin que termines con un molesto dolor de cuello.

1. Carlos Vives presenta su tour La fiesta de todos, con el que visitará las ciudades principales de los Estados Unidos.

