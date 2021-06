La cantante Karina apoya el cambio de sexo de su hija Hannah Por People en Español Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Karina Credit: Instagram/karinalavoz Con naturalidad y sin miedo a las críticas, la cantante y actriz venezolana Karina anunció que ha comenzado el proceso de cambio de sexo de su hija Hannah, de 11 años, que desea convertirse en un chico. “Aquí estamos adorada hija brindándote el apoyo y la devoción de siempre. Amándote como nunca. Hoy dimos el primer paso hacia tu ‘transición' formal y física”, escribió la artista la semana pasada en Instagram. FOTOS: Los famosos en Instagram La artista, cuyo nombre real es Cynthia Karina Moreno Elías, también es madre de Yasha Marcela, de 17 años. “Vas en vías de la transformación de ese cuerpito de ‘niña' que nunca entendiste, que no te define y que definitivamente tú no escogiste. Hoy comienza el resto de tus días como un ‘niño'… Estaremos contigo en cada paso de este camino diferente que el destino te deparó”, explicó. FOTOS: ¿En qué andan los famosos? Asimismo Karina agradeció a Dios que su hija haya nacido en una época más tolerante para las personas transgénero. “Le doy gracias a D-os por haberte enviado a este planeta a través de mí, gracias pues además naciste en una época más tolerante con gente como tú ‘TRANSGENERO'”, apuntó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después del anuncio de su madre en Instagram, Xander, como se hace llamar el joven, compartió el festejo de la llegada de sus nuevos seguidores en la misma red. “No puedo creer que ustedes me han dado tanto amor y tanto seguidores!! Me han llevado desde 750 a 8200 en simplemente 2 días!!”, escribió el hijo de Karina el martes. http://www.instagram.com/p/BEmAeWaihHZ/ “>www.instagram.com/p/BEmAeWaihHZ/” style=” color:#000…

