El canal español Telecinco emitirá, tras su muerte, la actuación de Iraila La Torre en La Voz Kids Cortesía Tele 5 Alexander Mabry La cadena española Telecinco emitirá el programa de La Voz Kids con la actuación de Iraila La Torre, después de obtener el consentimiento de la familia de la niña de 11 años que falleció el pasado lunes a causa de un cáncer, según reporta el diario El País. "Respetando el sentimiento de la familia de Iraila, Telecinco emitirá mañana [el jueves] La Voz Kids sin ninguna modificación sobre el contenido grabado hace meses", ha afirmado la televisión privada en un comunicado. Fuentes cercanas a la familia, citadas por el diario español, han manifestado su deseo de que se emita el programa íntegro como un homenaje a Iraila. "Tenía mucha ilusión por ser artista. Es hija única y los padres se volcaron con su deseo de ser cantante. Estaban ilusionadísimos", comentan las mismas fuentes, que cita El País. Tanto la cadena de televisión española como la productora del show, Boomerang Tv, enviaron representantes hasta Valencia para conocer la decisión final de la familia.

