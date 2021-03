Close

La alfombra fucsia más bella Entrevistamos a todos los famosos que asistieron a nuestra fiesta y nos contaron en qué están trabajando y cuál es su lado no tan bello Por Vicglamar Torres/NYC Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Getty Images Nada mejor para enterarse de las últimas noticias de las celebridades que en una alfombra roja, especialmente si se trata de la que marca la entrada a la celebración de los 50 más bellos de PEOPLE EN ESPAÑOL, en la que además de que los famosos lucen sus mejores galas, comentan de primera mano sobre sus nuevos proyectos. Tal es el caso de La reina del sur, Kate Del Castillo – elegantemente vestida por Nicole Miller –quien aseguró que en lo que resta del año se estrenarán tres películas suyas. Aunque, afirma que después de haberle dado vida a este antológico personaje de Arturo Pérez Reverte, siente que su vida tanto personal como profesional “se divide en dos, porque no puedo desligar a la mujer de la actriz. Es indivisible porque el ser humano es uno solo y, a pesar de que Teresa Mendoza y yo no nos parecemos para nada moralmente, hay algo en lo que somos iguales: somos trabajadoras, luchadoras y nos nos dejamos [no nos damos por vencidas]. Creo que Teresa alimentó aún más esa actitud luchadora en mí.” Y hablando de lucha, pero en la vida real, el galán Julián Gil dijo que el Macho Camacho se había puesto a “hablar tonterías porque te aseguro que el que le dio a él fui yo”, comentó medio en broma, medio en serio. Lo que sí dijo muy seriamente es que le gusta mucho intepretar a villanos como Leonardo, el de Eva Luna (Univisión), “porque los malvados besan a más mujeres a lo largo de la telenovela, andan en coches muy caros y encima matan al que no le cae bien”. LAS FOTOS DE ELLAS EN LA ALFOMBRA FUCSIA Mientras, la bellísima Blanca Soto, la “Eva Luna” que fue víctima del malvado Leonardo en la telenovela homónima, dijo que agradece “cada lágrima que Eva lloró, porque eso me hizo ganarme el cariño del público, que es sumamente valioso”. Aunque le comentó a PeopleEnEspanol.com que su próximo personaje “ya no llorará tanto. Se trata de una joven muy diferente, llamada Talismán, que es una mujer de carácter, con los pantalones bien puestos”. Y hablando de mujeres recias, la venezolana Gaby Spanic y su personaje Emperatriz, no se queda atrás. “Es una mujer valiente, trabajadora, con un temple inquebrantable. Así como somos las latinas. Me encanta este personaje. De hecho yo siempre quise hacer Emperatriz y, cuando comenzaron las negociacones con TV Azteca les dije: ‘si compran los derechos me voy con ustedes'”, comenta la actriz venezolana, quien aseguró con esta telenovela repite “uno de esos personajes que marcaron el boom de la telenovela en Latinoamérica. Emperatriz la hizo Marina Baura, a quien admiro. Ella, quien por cierto también hizo La usurpadora“. LAS FOTOS DE ELLOS EN LA ALFOMBRA FUCSIA Y los malvados están de moda en el gusto de los famosos, porque Eugenio Siller también sueña con cambiar su cara de niño bueno, por una de malhechor. Sin embargo, ya está empezando a trabajar en otro proyecto y “vuelvo a hacer de bueno”. Aunque Danna García, no tiene problema mostrando siempre personajes de cara amable. De hecho, disfrutó tanto prestándole su voz a la Barbie en la versión en español de Toy Story 3 que seguir “haciendo doblaje de películas es mi sueño. De hecho, sería como un sueño hecho realidad”. Aunque también se siente feliz con su regreso a la gran pantalla, sobre todo porque “grabé una película que se llama El cielo en tu mirada y mi personaje es una belleza . Bueno, cómo no va a serlo si soy el ángel de la guarda”. FOTOS DETNRO DE LA FIESTA Hay otros famosos que también han concretado sus sueños, como la doctora Ana María Polo, quien se hizo su tatuaje en la muñeca izquierda. ¡Sí, un tatuaje que dice math! “porque las matemáticas rigen la vida de los seres humanos.” Aunque comenta entre risas que ya no se hará más tatuajes, “y no porque me haya dolido mucho, sino porque mi mamá que ya tiene 83 años, casi se muere de un infarto cuando me lo hice y no quiero mortificarla más”. Y otra famosa que siente que está materializando sus sueños es la actriz Fernanda Romero, quien después de haber enfrentando un complicado caso con las autoridades de inmigración, cree que salió bien librada. “Creo que todo se resolvió favorablemente. Me siento bendecida”. Pero además de enterarte de cuáles son los nuevos proyectos en los que están trabajando los famosos, seguramente también quieres saber cuál es su lado no tan bello y aquí te lo decimos en sus propias palabras: Sofía Vergara: “Todas las mujeres somos feas cuando nos despertamos. No hay mujer bonita por la mañana, recién levantada.” Jorge Luis Pila: “¿Mi lado feo? Tengo muchos… ¿me quito la ropa para que lo averigüemos?” Eugenio Siller: “Tengo el carácter muy fuerte. Soy muy perfeccionista, pero ya entendí que solo Dios es perfecto y me lo repito, para ayudarme a controlarme un poco.” Ana María Polo: “Soy impaciente e intransigente. Me cuesta mucho ceder y me cuesta ser flexible, pero estoy trabajando duro para cambiar eso.” Ivonne Montero: “Mi peor defecto es mi mal carácter.” Gaby Spanic: “Mis pies ¿han visto que pies tan pequeñitos tengo para mi estatura? No sé, no van conmigo, con mi personalidad.” Julián Gil: “Soy muy terco y cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. Otra cosa es que soy obsesivo con mi trabajo. Yo me puedo pasar 24 horas trabajando sin parar y sin cansarme.” Kate Del Castillo: “A veces soy impulsiva.” Christopher Von Uckerman: “¡Exploto!” Prince Royce: “Soy muy flaco.” María Elena Salinas: “Creo que el periodismo a veces te obliga a ver las cosas con frialdad y que sin importar la situación frente a la que estés debes contener tus emociones y eso a veces te hace parecer una persona distante.” Cristina Saralegui: “mi panza.” Giselle Blondet: “Mis hijos dicen que mi peor lado es cuando les lanzo esa mirada penetrante de mamá, con la que no hay necesidad de decir una sola palabra, pero que las dices todas. Ellos le dicen the look William Levy: “Soy terco”

