Kylie Jenner dio algo de maquillaje a su nuevo Ferrari (FOTOS)

Kylie Jenner decidió darle algunos retoques a su nuevo 428 Italia y a través de su cuenta de Instagram presumió el nuevo look de su coche, y es que después de todo, a quién le gusta manejar un aburrido Ferrari blanco por las calles de Beverly Hills.

Mostrando una nueva pintura gris mate y un nuevo set de ruedas Forgiato color rojo, la estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians reveló la nueva apariencia del auto que su novio Tyga le regaló por su cumpleaños.

Seguramente el Ferrari, valorado en $320,000, se verá bastante bien junto a su mansión de $2.7 millones, 4,900 pies cuadrados y localizada a tan sólo un bloque de las lujosas residencias de sus hermanas Khloé y Kourtney Kardashian, en la población de Calabasas, California.

La hermana menor del clan Kardashian regresó a casa tras celebrar durante casi dos semanas su tan esperado cumpleaños número 18 .

El pasado domingo, fue vista manejando su automóvil por las calles de Beverly Hills en compañía de la intérprete de “Do It Again”, la cantante Pia Mia Perez.

