Kim Kardashian y Kanye West esperan su segundo bebé

Kim Kardashian y Kanye West están esperando su segundo bebé.

El anuncio del nuevo embarazo salió este domingo mediante una promoción del programa Keeping up with the Kardashians, transmitido por la cadena E!. La cuenta oficial de E! en Twitter envió un mensaje felicitando a Kardashian justo después del programa.

En la promoción para la segunda mitad de la temporada del programa, se ve a Kim hablando con su hermana Khloé Kardashian y diciéndole, “acabo de recibir los resultados de la prueba de sangre y estoy embarazada” con una gran sonrisa.

La pareja ya tiene una hija, North, quien cumple dos años el 15 de junio.

Kardashian ha docuementado su deseo de ser madre nuevamente y sus problemas de fertilidad en su programa de televisión. ¨Me quejé tanto de cuánto odiaba estar embarazada y nunca pensé que estaría suplicando por estar embarazada nuevamente¨, dijo Kim a su hermana Kendall Jenner, en un episodio de Keeping up with the Kardashians, transmitido en abril.

Kim y Kanye recién celebraron su primer aniversario de casados y están muy felices de estar a punto de expandir su familia.

“Kim y Kanye aman ser padres¨ dijo una fuente cercana a Kardashian a PEOPLE. ¨Y les encanta pasar tanto tiempo como les es posible en casa, con la familia¨.

¡Felicidades a Kim y Kanye!

