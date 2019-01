Kim Kardashian y Kanye West, en la portada de la edición de abril de la revista Vogue (FOTO) Cortesía 'Vogue' Pilar Sopeséns Después de meses de especulaciones, Kim Kardashian protagoniza por primera vez la portada de la revista Vogue. Y no está sola; junto a la estrella de la telerrealidad aparece su prometido, Kanye West. Ambos lucen listos para caminar hacia el altar. Las fotografias fueron tomadas por Annie Leibovitz para el número de abril de la prestigiosa revista de moda. Kardashian, de 33 años, luce un vestido palabra de honor de la firma Lanvin, mientras que West viste un traje azul marino. El titular incluye el hashtag #worldmosttalkedaboutcouple (la pareja sobre la que más se habla en el mundo), algo difícil de refutar considerando el torbellino que genera la relación y presencia del dúo tanto en el mundo del entretenimiento como en la moda. La pequeña North, de 9 meses, también está presente, como se puede ver en el video del detrás de cámaras (que te mostramos más abajo). Sobre las imágenes del video se escucha el éxito de West “Bound 2”. RELACIONADO: Kim Kardashian se pone el bikini de su hermana menor (FOTO) “Annie [Leiboivitz] y Grace Coddington [Directora Creativa de Vogue], quedaron impresionadas con la profesionalidad de Kim”, dice a People un miembro del equipo. “Kim se probó muchísimos vestidos hechos para ella por cada diseñador”, algo que seguro le sirvió de inspiración para elegir su futuro vestido de boda. “Kim está tan agradecida y encantada con esta sesión con Kanye y North”, añade una fuente cercana a Kardashian, quien disfrutó cada momento de esta experiencia familiar. También mostró su entusiasmo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía de la portada junto al siguiente mensaje: “¡Es un sueño hecho realidad! ¡Gracias @VogueMagazine por esta portada! ¡Dios mío! ¡Apenas puedo respirar!” Por su parte, la Editora en Jefe de Vogue, Anna Wintour, ha desmentido los rumores sobre cómo West insistió para que Kardashian apareciese en la revista. “Puede que hayas leído que Kanye me rogó para que pusiese a su prometida en la portada de Vogue” escribe Wintour, de 64 años, en la Carta del Editor del número de abril. “No hizo nada parecido. Los rumores quizá sean más entretenidos de leer pero la realizad del asunto es que no es cierto”. No sería raro pensar que el cantante ejerció cierta presión sobre la editora, con la que mantiene una amistad desde hace años. En febrero se informó en varios medios de que el rapero quería que Wintour pusiera a su prometida en la portada luciendo un vestido de novia, como regalo de San Valentín para Kim. RELACIONADO: Kim Kardashian y Kanye West se casarán el 24 de mayo en París Y en octubre del año pasado, en una entrevista con Ryan Secrest, West afirmó: “Kim debió haber aparecido en la portada [de Vogue], no Michelle Obama”. Y añadió: “Kim es la mujer más fascinante del momento”. En la misma entrevista, West indicó que él y Kardashain son la pareja “más influyente” de la moda, especialmente comparados con el presidente y su esposa. “Nadie se fija en lo que lleva puesto [Barack] Obama. Y Michelle Obama no puede poner en Instagram fotos como la que colgó mi chica el otro día”, haciendo referencia al famoso selfie de Kardashian con su traje de baño blanco. Mientras circulan los rumores sobre por qué Anna Wintour tomó esta decisión, la editora reitera: “Fue, completamente, idea nuestra hacerlo”. Mira aquí el video del detrás de cámaras de la sesión de fotos para esta portada: Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

