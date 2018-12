Kendall Jenner revela los consejos de belleza que le han dado sus hermanas (FOTOS)

Para Kendall Jenner ha sido una gran ventaja crecer con sus hermanas las Kardashians, y no necesariamente por la fama que estas han cosechado, sino por todos los errores de belleza que ya han cometido y de los cuales ahora ella puede aprender.

“Recibo muchísimos consejos”, le dijo Kendall en exclusiva a People. “Kylie y yo somos muy afortunadas de que nuestras hermanas sean mayores que nosotras. Ellas cometieron sus errores de belleza y ahora nos advierten”.

Kendal también compartió el consejo que sus hermanas le dieron para tener una cara libre de espinillas.

“Kylie y yo éramos muy pequeñas y estábamos sentadas alrededor de la piscina, y creo que nos estábamos tocando la cara. Mis hermanas dijeron, ‘No se toquen la cara, nunca”, explicó la modelo, quien ahora es la cara de la marca Estee Lauder. “No quieres espinillas. Nos dijeron que siempre mantuviéramos la cara limpia. Siempre me han dicho que natural es mejor”.

Y muy contrario a lo que muchos piensan, para Jenner su hermana Kim no es la que más sabe de belleza, sino su hermana Khloé.

“Khloé es la mejor porque es una artista. Ella puede dibujar y hacer todo”, dijo Jenner. “Ella nos hacía el maquillaje para Halloween. Recuerdo que un año ella dibujó heridas en mi piel, como si tuviera sangre saliendo de ellas. Fue muy divertido”.

Eso sí, sus hermanas no solo han sido su ejemplo para lucir impecable, sino que también han sido su mayor soporte. “Si trabajar mucho y no viera mi familia lo suficiente, no sería una persona feliz”.

