Kelly Clarkson está embarazada Christopher Polk/Getty Images for NARAS jrotulo A menos de un mes de haberse casado, la cantante Kelly Clarkson reveló este martes que está en la dulce espera. "¡Estoy embarazada! Brandon (Blackstock, su esposo y mánager) y yo estamos tan emocionados. ¡El mejor regalo anticipado de Navidad!", escribió Clarkson en su cuenta de Facebook el martes, desde Nashville, Tennesse. RELACIONADO: Bebés y embarazos famosos del 2013 "Me gusta todo eso de ser mamá", había dicho la cantante recientemente. La semana pasada, durante su visita al programa de Jay Leno, anticipó: "No vamos a anunciar nada ahora mismo, no… ¡la práctica hace la perfección! Estamos tratando, tratando, tratando, ¡como conejos". Clarkson ya tiene bastante práctica en cuestiones maternales, habiendo pasado bastante tiempo con los hijos de su esposo: Savannah de 12 años, y Seth, de 6. "Mis hijos la adoran", dijo a People.com Melissa, la exesposa de Blackstock. "No pude haber pedido una mejor madrastra para ellos".

