Keira Knightley espera su primer hijo con el cantante James Righton By Isis Sauceda David M. Benett/Getty Images para The Moet British Independent Film Awards El año que se acerca parece que será de gandes celebraciones para la actriz Keira Knightley y no solo por todas sus nominaciones a prestigiosos premios como los Globos de Oro o los Screen Actors Guild. La estrella de cine británica encarnará el mejor papel de su vida: mamá. Los rumores resultaron ser ciertos, la protagonista de The Imitation Game (The Weinstein Company)–que se estrena el día de Navidad – está embarazada de su primer retoño, confirmó People. FOTOS: Los bebés y embarazos del 2014 El abultado vientre de Knightley ya había levantado sospechas de un embarazo a la vista en noviembre. Sin embargo, la actriz y su esposo, el cantante y tecladista de la banda londinense The Klaxons, James Righton, permanecieron mudos ante las especulaciones. RELACIONADOS: Keira Knightley disfruta de su matrimonio Se cree que la estrella de Piratas del Caribe tendría un poco más de tres meses. Hace dos años, la actriz de 29 años de edad confesó a la revista Vogue que no le gustaría ser una ama de casa, en defensa de su derecho de igualdad con el sexo masculino. "Debería ser permitido [no ser ama de casa], así como [lo hacen] los hombres, sin ser una burla". Knightley y Righton se casaron en una fastuosa ceremonia en el sur de Francia en mayo del 2013. REGÍSTRATE AQUÍ PARA RECIBIR NUESTRO BOLETÍN

