Katy Perry se transforma en su ídolo Hillary Clinton para este Halloween La cantante Katy Perry celebra Halloween por todo lo alto metida en la piel de su admirada Hillary Clinton. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Katy Perry Image zoom Credit: Michael Caulfield / Getty Images La nueva moda de Halloween es que los famosos se disfracen de otras celebridades. En su momento ya lo hicieron Paris Hilton, metiéndose en la piel de Madonna, o Ellen Degeneres imitando a la mismísima Sofía Vergara. A la lista se ha sumado Katy Perry quien ha elegido nada menos que a Hillary Clinton para su espectacular disfraz. Entre risas y un mar de maquilladores, la intérprete californiana quiso compartir con sus seguidores de Instagram esta impresionante transformación. Para lucir como la candidata demócrata a la presidencia, la cantante tuvo que aguantar varias capas de maquillaje que la hicieron viajar en el tiempo desde sus 32 primaveras a los 69 años de Clinton. Perry mostró el paso a paso de su makeover a través de varias fotografías en las redes con pizza y martini en mano incluidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cambio fue en honor a la fiesta anual de Halloween que siempre celebra su amiga del alma Kate Hudson y donde se convirtió en el centro de todas las miradas. La joven iba estupendamente flanqueada por Bill Clinton, caracterizado por un amigo, y su novio, el actor Orlando Bloom, quien decidió ejercer de su mayor enemigo, sólo en la ficción eso sí, Donald Trump. Una vez más, la cantante de “Roar” mostró su apoyo incondicional al Partido Demócrata y su candidata. Una divertida manera de quitarle tensión a los últimos meses de campaña.

