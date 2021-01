Close

Kate del Castillo sobre serie Grimm: "Deben verla, pues, porque estoy yo" Por José R Pagán Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: NBC Kate del Castillo recuerda que de niña la asustaban con La Llorona, esa leyenda urbana que cuenta la historia de una mujer que pierde a sus hijos y, convertida en un alma en pena, los busca en vano, perturbando con su llanto a quienes la oyen. No imaginaba que en algún momento de su carrera actoral, como ocurre ahora, estaría tan cerca de dicha historia. El viernes 26 de octubre se emitirá un episodio de la serie Grimm (NBC), titulado precisamente “La Llorona”, y en el que Del Castillo interpreta a la detective Valentina Espinosa. Poco después de celebrar su cumpleaños número 40 en una playa de México, la actriz contó a PeopleEnEspanol.com cómo fue esta experiencia, durante una entrevista en la que también nos dijo que su papá, Eric del Castillo, está muy bien y con mucho ánimo tras ser diagnosticado con cáncer. Grimm es una serie de fantasía, misterio, crimen y drama. ¿Tienes alguna predilección entre los géneros dramáticos a la hora de escoger en cuales quieres trabajar? Me gusta todo. Depende de quiénes estén involucrados en los proyectos y qué tan bien escrito esté. Me gusta hacer trabajos diferentes a los que ya he hecho. En televisión se hace mucha comedia y drama, así que esto de ciencia ficción me gusta. ¿Cuándo se grabó el episodio en el que participas? Fueron dos semanas en Portland, hace como mes y medio. Fue bien divertido, con un clima espectacular. Me encanta que me llamen para hacer apariciones especiales en series. No te quitan tanto tiempo, una o dos semanas, y haces un personaje divertido. MIRA FOTOS DE LA TRAYECTORIA DE KATE Interpretas a la detective Valentina Espinosa. ¿Qué nos cuentas sobre ella? Se integra a la trama para ayudar a resolver la situación de niños que se han estado ahogando desde hace cinco años. Uno de los primeros niños que desapareció fue su sobrino, estando bajo su guardia. Esto es algo que ella no ha podido superar. No han podido encontrar el cuerpo de su sobrino y ella está obsesionada con el caso. Hasta le quitan su identificación del FBI porque se obsesiona demasiado, es un caso muy personal para ella. La quitan de la policía y ella empieza la investigación por su parte. Está de principio a fin. Gracias a ella logran salvar a un par de niños. No puedo revelar más, pero ella está a lo largo de toda la historia. ¿Conociste sobre La Llorona siendo niña? Me asustaban con esto y ahorita me estoy enterando que mis papás lo hacían para poderse ir a tomar unos vinos y que nos quedáramos en la casa sin querer salir. ¿Qué tienes ahora en agenda? El estreno de un par de películas, como K-11, en la que interpreto a un transexual. Esta actuación resultó ser un trabajo muy duro por muchas razones. Por el tipo de personaje se piensa que está escrito para un hombre y me gustó el hecho de que pensaran en mí. Estuvimos filmando varias semanas en una cárcel real, con toda esa vibra muy fuerte. Hay un par de cosas en camino que te ofrecen, o las buscas, o las propones. Estoy a la espera, pero nada confirmado por ahora. En resumen, ¿por qué el público debe ver este episodio de Grimm? Se van a divertir muchísimo, se van a identificar con la historia, que es muy conocida en los pueblos latinos. Y, pues, porque estoy yo (ríe).

