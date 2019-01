Julián Gil niega romance secreto con Marisol González Getty Images jpagan

Julián Gil fue cuestionado sobre una supuesta relación con la conductora Marisol González y el actor indicó que “el día que tenga novia lo voy a decir”.



“Es muy buena amiga mía, la he conocido y hemos compartido, pero el día que tenga novia lo voy a decir”, dijo el actor argentino en entrevista con Univisión.com, luego de que una publicación difundiera imágenes en las que se les veía juntos.



"De verdad que no puedo decir nada porque no he visto la publicación, me acabo de bajar del avión estaba en Estados Unidos y no la he visto", agregó el actor de La que no podía amar (Televisa) para descartar un posible romance secreto. En la revista se mencionaba, además, que según un amigo cercano "llevaban tres meses saliendo".

