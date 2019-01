Juanes cantará en el Today Show este lunes Universal Music Latin Entertainment/AP jrotulo Juanes se dará el lujo de cantar en el Rockefeller Center este lunes 21 de abril por la mañana, cuando hará una presentación en vivo en el famoso show Today de la cadena NBC. El colombiano estará cantando su más reciente éxito “La luz”, así como también el sencillo “Mil pedazos”, ambas de su nuevo álbum Loco de amor.



AUDIO: Escucha 7 canciones de Loco de amor, nuevo álbum de Juanes A su vez, la presentación de Juanes también podrá verse en simultáneo a través del programa Un nuevo día, por Telemundo. Escucha “La luz”

https://pespdotcom.files.wordpress.com/2013/12/juanes_-_la_luz_single_master_wvo.mp3 Escucha “Mil pedazos”

https://pespdotcom.files.wordpress.com/2014/03/01_-_juanes_-_lp_ref_7_beats_-_mil_pedazos_wvo.mp3

