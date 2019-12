Juan Rivera no ve una reconciliación con su hermano Lupillo

Image zoom JC Olivera/Getty Images; Agencia México

Luego de meses de haber guardado su palabra de no mencionar a su hermano Lupillo Rivera en entrevistas, el cantante Juan Rivera rompe la promesa y le pide al famoso intérprete no opinar sobre el libro de su hermana, la fallecida Jenni Rivera.

“Mi carnal había estado en un desacuerdo con Jenni porque él no quería que se mencionara el nombre de Lupillo Rivera en el libro para nada, no sé por qué motivo. Me imagino que él hará el libro de su propia vida y quería ser el primero en contar los datos, no lo sé”, dijo a People en Español el menor de los varones de la dinastía Rivera.

“[Lupillo] no es parte de los contratos, no quería ser parte de este libro para nada. Él no fue parte de la edición del libro Inquebrantable. Por lo cual, si no sabe [la situación], lo mejor es quedarse callado, así de simple”, agregó Juan.

Aparentemente, lo que desató esta petición por parte de Juan es que, según él, Lupillo se ha expresado a favor de Laura Lucio, examiga de Jenni, quien demandó a la familia Rivera por $10 millones con el argumento de que el libro Inquebrantable es casi completamente de su autoría.

“Yo lo que sé de los contratos y todo eso es poco, lo que me ha contado Rosie. De lo que sí puedo hablar, que estoy 100 por ciento seguro, que yo lo vi, que yo estuve ahí, fue cuando Rosie estaba traduciendo el libro que mi hermana escribió de inglés a español”, resaltó Rivera.

“Yo vi cuántas veces Rosie leyó el libro, yo sé cuántas veces Rosie me llamó y me preguntó: ‘¿Hermano, cómo diría Jenni esto en español?' Yo sí vi la labor y la edición del libro Inquebrantable. Mucha gente puede opinar, pero si no sabes la realidad, lo mejor es quedarte callado”, agregó.

El disgusto llega dos meses después de que Juan prometiera al llamado Toro del Corrido que no volvería a mencionar su nombre en los medios de comunicación para evitar malos entendidos. Sin embargo, no pudo evitar defender el legado de su hermana.

“No hay una relación con mi carnal desde hace mucho, más de un año”, confesó Juan. “Hace dos meses, mi carnal me pidió que por favor no hablara y no lo mencionara en entrevistas porque las cosas que digo, cómo las digo tan directas y tal como son, a veces —me dijo— ‘me pueden afectar'. Y yo le dije: ‘Yo te doy mi palabra [de] no mencionar tu nombre si tú no dices algo equivocado de mi familia'”.

Pero que Lupillo opinara sobre cómo Rosie ha manejando la situación con Lucio no fue del agrado del artista.

“Se oye muy feo, es un comentario fuerte, pero Dios a fuerza me está enseñando a vivir sin una de las personas que más me amó, que más me ama [y] tengo que tener la valentía de seguir adelante. Eso lo hace más fácil vivir sin gente que no te quiere”, dijo refiriéndose a la extinta relación con su hermano.

¿Habrá una posibilidad de reconciliarse?

“En realidad se me hace muy difícil”, expresó tajantemente Juan. “No porque yo le tenga coraje a mi carnal, porque la [verdad] no le tengo, o porque le tenga resentimiento, no. Yo no voy a dejar que cosas negativas afecten mi persona. Si el accidente de mi hermana no nos unió, pues tendrá que ser un golpe muy fuerte para que nos una. ¿Qué? No lo sé”, apuntó.

