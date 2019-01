Johnny Depp muy emocionado por su próxima boda

Johnny Depp está más que emocionado por su próxima enlace matrimonial con su prometida, Amber Heard.

“Está totalmente enamorado y no puede esperar más”, le contó una fuente a E! News acerca de los sentimientos del actor días antes de contraer matrimonio en su isla privada en las Bahamas.

Según este mismo medio, los invitados serán 50 y no todos podrán alojarse en la isla, bautizada con el nombre de Little Hall’s Pond Cay. Por lo mismo, tanto la familia de la novia como los dos hijos de Depp se quedarán en el lujoso yate de la estrella de Pirates of the Caribbean.

La ceremonia en la isla privada se llevará a cabo este fin de semana, según People.

Depp compró este pedazo de paraíso de 45 acres en el 2004 por la módica suma de $3.6 millones. La isla está en la misma área que las propiedades de Eddie Murphy y David Copperfield.

Con este enlace queda claro que la relación va de maravilla y que los rumores de un rompimiento estaban lejos de la realidad.

