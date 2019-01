J.Lo y Marc Anthony celebran cumpleaños de sus hijos Kevin Mazur/WireImage.com People Staff A pesar de que Jennifer López y Marc Anthony suelen ser muy reservados sobre su vida privada, ayer no pudieron evitar compartir su felicidad con sus seguidores y a través de Twitter comentaron que la pasaron muy bien durante la celebración del cumpleaños número tres de sus dos hijos Max y Emme. “Hoy es el cumpleaños de mis coconuts. Happy Birthday mis hermosos hijos”, escribió la Diva de El Bronx, de 40 años en su cuenta de Twitter. “Ustedes hoy cumplen tres años y mami está muy orgullosa”. Y aunque la cantante no comentó qué hizo para festejar el cumpleaños de sus gemelos, aprovechó para mostrar el inmenso cariño que les profesa. “No hay palabras para expresar cuanto los amo”. Pero J.Lo no fue la única que recurrió a Twitter para manifestar sus sentimientos y el intérprete de “‘Tu amor me hace bien” aseguró que pasó momentos agradables durante el festejo del tercer año de sus niños. “Happy Birthday Coconuts Coconuts!!! Max and Emme! Los Amo mi vida”, escribió. “Un día maravilloso con J.Lo y mis gemelos”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

