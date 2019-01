J.Lo y Casper Smart se divierten en Las Vegas Getty Images jpagan Una noche después de compartir el escenario con el que pronto será su ex-marido, Jennifer López estaba en el otro lado del escenario con su novio, Casper Smart. Disfrutando de su noche libre después del concierto Q’Viva ¡! The Chosen, celebrado en Las Vegas junto a Marc Anthony, la cantante disfrutó del espectáculo Mystère del Cirque du Soleil, el domingo, en el Hotel Treasure Island. Un grupo de amigos acompañó a la pareja de seis meses, que tomó agua y refrescos durante la función. ¿Sus bocadillos de elección? Palomitas de maíz y dulces. Ella lució como la chica de oro: sorprendió en un vestido corto decorado con oro y perlas, con las uñas de oro a juego y cartera de mano color oro. Lo combinó con diamantes en forma de estrella, pendientes y pulseras de diamantes. Fue el final de un fin de semana muy especial para López, quien también lanzó su nuevo single “Goin ‘In” con una actuación el sábado en el clyb Hyde del Bellagio. ¡SUSCRÍBETE A PEOPLE EN ESPAÑOL POR TAN SÓLO $1 LA EDICIÓN! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

