Jennifer López y Pitbull estrenan "Ven a bailar" Tras el éxito que los cantantes han tenido con el tema "On the Floor", ahora nos traen la versión en español; aquí te la presentamos Jennifer López y Pitbull tienen bailando a sus seguidores con su canción "On the Floor" y justo cuando el popular tema está super pegado, acaban de lanzar la versión en español y aquí te la presentamos. Bajo el título "Ven a bailar", la Diva de El Bronx y el cantante de origen cubano convierten el tema en un derroche de alegría donde llaman al público a ser libres y mover el cuerpo siguiendo los instintos. "Ven a gozar ahora ven a bailar. Si quieres ser más libre ven a bailar. Sigue tu instinto ya y ven a bailar. Ven y ponte a bailar, sé que quieres bailar. No, no pares sigue. Ven y brinda", dice la letra de la canción. "Mueve el cuerpo, sí, y dejalo bailar. Deja llevarte y ven a bailar". A pesar de ser temas originales, "On the Floor" y "Ven a bailar" incluyen ritmos de la famosa "Lambada", que en los 90's popularizó mundialmente el grupo Kaoma basada en el tema "Llorando se fue", de la agrupación boliviana Kjarkas. La letra de la canción es totalmente diferente a la "Lambada" pues contraria a la historia de abandono que narraba la versión original, la canción de J.Lo. y Pitbull hace un llamado a bailar y pasarla bien.

