Jennifer López recibe premio por su labor a favor de la comunidad gay y lésbica By jrotulo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images Jennifer López recibió el sábado el premio Ally for Equality 2013, durante la cena anual de la Human Rights Campaign (HRC) en Washington, D.C. El galardón otorgado a J.Lo reconoce los esfuerzos de aquellos que dedican tiempo, energía, espíritu y compromiso a mejorar las vidas de la comunidad gay, lésbica y transgénero. Más fotos de J.Lo en nuestro canal de Famosos “Jennifer López representa el espíritu de una aliada de la comunidad gay, lésbica y transgénero, y nos complace presentarle este premio”, había dicho Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign en un comunicado reciente. “Reconocemos a Jennifer por su talento, estilo, compasión, filantropía y generosidad, pero más que todo, por su compromiso público por la igualdad para la comunidad gay, lésbica y transgénero. El evento, que tuvo lugar en el Walter E. Washington Convention Center de la capital estadounidense, reunió a más de 3,400 invitados, informó HRC. Advertisement

