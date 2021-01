Close

Jennifer López negocia con MTV Más: José Alberto Castro y Angélica Rivera "cierran la fábrica" y Paty Manterola regresa a los años ochenta Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Getty Images REAL Es muy posible que Jennifer López vuelva a sus raíces. De acuerdo a la agencia noticiosa Reuters, la productora de la artista Nuyorican Productions está en conversaciones con MTV para producir un reality show que seguiría las vidas de un grupo de bailarines en Los Ángeles dispuestos a seguir los pasos de la Diva de El Bronx. Claro está que el rol que tendría la artista en este proyecto no sería en pantalla, sino como productora ejecutiva. PURO TRABAJO Para José Alberto Castro y su esposa, la actriz Angélica Rivera, con tres hijos es suficiente. La pareja anunció que no quieren tener más bebés y que “cerrarán la fábrica”. De seguro esto le dejará más tiempo al productor para realizar su nueva telenovela que será de corte juvenil. “Estamos evaluando tres diferentes historias para ya tomar la decisión al final de esta semana”, afirmó Castro. OCHENTERA Patricia Manterola recurrirá a la nostalgia para su nuevo álbum, A mis reinas. En el disco rendirá tributo a intérpretes de los años ochenta con temas como “Él me mintió” (Amanda Miguel), “Maldita primavera” (Yuri) y “Mentiras” (Lupita D' Alessio). “Son canciones que de alguna manera a mí me marcaron en una época importante en mi vida”, señaló la ex Garibaldi. Es sin duda que son un éxito casi asegurado. ESCAMOSA Miguel Varoni, famoso por su personaje de Pedro el Escamoso, participará en el capítulo de este viernes del programa Decisiones (Telemundo). Lo divertido del asunto es que el guapo tendrá que vestirse de mujer para su papel en la historia “La reina de la noche”. El capítulo contará la historia de un padre de familia que todos los viernes se presenta como mujer en un club social.

