Jennifer López estará en el Óscar Mientras calientan los motores para la entrega de este domingo, se anunció que la diva presentará un galardón Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López Credit: Getty Images A sólo cinco días de la 78va entrega de los Oscar, un ejército de personas afinan los preparativos y crece la lista de invitados a la alfombra roja. La última en añadirse al selecto grupo de presentadores de la codiciada estatuilla dorada es Jennifer López. La Diva de El Bronx aterrizará en Hollywood, luego de una ajetreada temporada de trabajo, en la que grabó casi sin descanso las películas Bordertown, junto a Antonio Banderas y Kate del Castillo; y El cantante, el filme basado en la vida del salsero Héctor Lavoe, en el que compartió escena con su maridito, Marc Anthony, en locaciones en Nueva York y Puerto Rico. Hasta el momento, hay 25 presentadores confirmados para la noche más glamorosa del Séptimo Arte. Entre ellos destacan Tom Hanks, Meryl Streep, Naomi Watts, George Clooney, Reese Witherspoon y Jessica Alba. Asimismo, existe gran expectativa por el desempeño del comediante Jon Stewart, conductor del popular The Daily Show (Comedy Central), quien debutará como anfitrión de la ceremonia y tendrá la difícil tarea de levantar los niveles de audiencia del evento que han ido en picada en los últimos años.

