Jencarlos Canela, fan de The Beauty and The Beast, revela su momento favorito de este clásico

El cantante Jencarlos Canela se considera un gran fanático de la cinta animada de Disney The Beauty and The Beast. y tiene claro cuál es el momento del filme que más le gusta.

“Cuando la Bestia está portándose como una bestia con ella, uno se empieza a enojar con él. ‘¿Por qué va a tratar a una dama tan bella así?'”, contó a People en Español.

“[Pero] ella le responde con cariño, con dulzura y con ese carisma que tiene Bella en la película y él poco a poco empieza a deshacerse de esa pared que no le permite estar con ella. [Bella] empieza a verlo más allá de lo bestia, de lo físico y empiezan a formar una relación muy bonita”, agregó.

El actor y cantante cubanoamericano está de buenas, ya que el DVD y Blu-Ray del popular cuento estará disponible a partir del 20 de septiembre.