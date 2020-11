Close

JD: "un artista honesto no copia a nadie" Hablamos con el cantautor dominicano, quien acaba de lanza su disco Viviendo un sueño Por Vicglamar Torres/NYC Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Bonnet Media Group Su papá le regaló su primera guitarra porque estaba convencido de que era mejor apoyar a JD que llevarle la contraria porque el interés del muchachito por la música era genuino. A los once años compuso su primera canción titulada “No sé por qué”. “Se convirtió como en un himno en mi vecindario porque yo estaba todo el día ensayando y fue tanto lo que molesté que de repente mi familia empezó a notar que en la bodega, en la iglesia, en el vecindario en general cantaban mi canción”, comenta José Díaz, conocido artísticamente como JD. “La música para mí es mi manera de vivir. Si yo no estoy tocando, estoy pensando en música”, comenta el cantautor dominicano, quien acaba de lanzar al mercado Viviendo un sueño, su primer disco como solista y cuyo nombre representa literalmente cómo se siente. “Hubo una época en la que decidí abandonar la música. Me sentía muy desanimado. Pero la gente a mi alrededor se daba cuenta de que estaba como ido, que yo no era yo. Mi familia y mis amigos empezaron a darme ánimos para asumiera esa etapa como un nuevo comienzo, un fortalecimiento de mi vocación”, comenta el músico quien se refiere a la época en la que se disolvió el grupo Huellas del tiempo, producido por Lenny Santos, de Aventura. Más que un tropiezo, el hecho de haber alcanzado popularidad con esta banda para él fue: “una gran experiencia. Todos [los integrantes del grupo] crecimos mucho profesionalmente. Son cosas de la vida y lo importante es tener la fortaleza de seguir hacia delante”, comenta el joven quien ofrece once bachatas de su autoría en Viviendo un sueño, donde además cuenta con algunas colaboraciones. “Me siento muy feliz con el resultado de la producción y me siento honrado de que los colegas que colaboraron conmigo en el disco hayan aceptado mi invitación. Son todos artistas a quienes admiro y tenerlos aquí es como una palmada de buena suerte.” Junto al conocido merenguero y compositor dominicano José Virgilio Peña Suazo grabó el tema “Díganle que vuelva”; con William Peña interpreta “Serás mi mujer” y junto a la cantautora mexicana Luz Ríos canta “Tu amor”. “Todas estas canciones las grabamos pensando en hacer lo mejor posible. No pensé en hacer sencillos o hits, cada una fue hecha con el mayor profesionalismo y el mayor cariño que pudimos”, comenta el intérprete. “Para mí lo más importante es ser un músico auténtico, honesto y la honestidad empieza por dar lo mejor de ti mismo, sin copiar a nadie en ninguna canción”. Haz clic aquí para escuchar “Díganle que vuelva” junto a José Virgilio Peña Suazo

