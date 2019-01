Jan Cortes quiere vivir al ritmo de "Tus besos" jpagan Jan Cortes está de vuelta en la escena musical al ritmo de “Tus besos”, cuyo vídeo recién estrenó. “En esta ocasión, distinto a lo que hicimos en el vídeo del primer tema con el que incursione en la música, decidimos presentar imágenes que no están centradas en una historia. Es un vídeo que propone el baile como elemento principal. Me divertí mucho durante la grabación y es precisamente esa alegría la que queremos compartir con el público”, expresa el cantautor boricua, quien planifica una visita a Colombia y una gira de presentaciones por la ciudad de Orlando, Florida. El nuevo vídeo, dirigido por Sammy Vazquez y David Gelabert, fue grabado en localidades exteriores entre Ponce y San Juan, en Puerto Rico. La compilación de imágenes presenta a un artista que acentúa la fusión rítmica que contiene el sencillo musical. El tema, una composición de Jan y Galdy Rivera, fusiona un poco de reggae roots con elementos del pop para revelar de una forma sensual que existe un corazón enamorado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

