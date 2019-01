Jake Gyllenhaal devastado por la muerte de Heath Ledger GETTY IMAGES People Staff El actor Jake Gyllenhaal se encuentra devastado por la pérdida de su compañero de actuación en Brokeback Mountain. Y es que la relación entre ellos llegó a niveles de hermandad. Gyllenhaal es el padrino de Matilda, la hija de 2 años de Ledger con la actriz Michelle Williams. “Este incidente tuvo un impacto personal en Jake”, dijo una fuente cercana al actor a People.com. El programa de entretenimiento The Insider (CBS) añadió que Gyllenhaal, de 27 años, inmediatamente abandonó el set de la película Brothers en Nuevo México, cuando se enteró de la muerte de su amigo. Una fuente de la película en la que actualmente trabaja el histrión dijo que “estos chicos eran muy allegados y que Jake se sentó en la silla del director mientras tenía la mirada perdida”, apuntó. Recientemente, el actor fue visto con su novia, Reese Witherspoon en Los Ángeles, CA. Por ahora, el actor se encuentra recuperando su estado de ánimo antes de retomar sus compromisos laborales. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

