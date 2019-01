Jaime Camil explica porqué se distanció de Luis Miguel Getty Images jpagan Jaime Camil y Luis Miguel fueron grandes amigos, pero hubo un distanciamiento provocado por situaciones de las que el actor prefiere no hablar. “Él desapareció, pues pasaron ahí cuestiones que ni vale la pena comentar que mejor prefieres decir ahí muere”, dijo Camil en entrevista con Andrea Legarreta para el programa Hoy. “Le tengo mucho respeto al concepto de una amistad, de ser amigo de alguien. Sé ser muy buen amigo de mis amigos. Entonces, cuando hay personas que no entienden ese concepto pues no vale la pena estar cerca de ellas”. Camil recordó que estando en Valle de Bravo, alguien le presentó a su papá a Luis Rey, papá de El Sol de México, quien estaba presente en ese momento. Así comenzó la amistad entre ambos, que fue fortaleciéndose al punto de que “mi papá le toma un gran cariño a él (Luis Miguel) y se convierte en parte de la familia”. Sin embargo, el actor dijo, evitando ofrecer más detalles, que hubo un distanciamiento. “Quizás se desgastó la relación, quizá la amistad se terminó. Simplemente fue”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.