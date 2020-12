Close

Jaime Camil de vuelta a la soltería La modelo Heidi Balvanera confirmó su ruptura sentimental con el actor Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Mezcalent.com La historia de amor entre el actor Jaime Camil y la modelo Heidi Balvanera parece haber llegado a su fin; esto tras cinco años de noviazgo algo turbulentos ya que ésta es la tercera vez que deciden tomar rumbos separados. Y aunque todos creían que era Balvanera con quien Camil de 35 años, dejaría la soltería y se convertiría en papá, fue ella misma quien anunció la separación durante una entrevista con Televisa Espectáculos. “Todas las relaciones son un ciclo que no sabemos exactamente cuándo se cierra, ni somos quién para decir, todo es cuestión de corazón. Para mí Jaime siempre va ser una persona muy especial, existe un lazo muy lindo entre él y yo y siempre va a ser así”, dijo Balvanera sin detallar el porqué de su decisión. Hay algunos que aseguran que la modelo buscaba ya la posibilidad de llega al altar con Camil, una razón que la modelo desmintió rotundamente. “No, no, han manejado muchos chismes, han dicho que si nos casamos, luego me embarazaron, infidelidades nunca hubo, cada quien tiene un ciclo, un camino por recorrer y Jaime ahorita está muy metido en su carrera y es algo que no quiero quitarle”. Hasta Issabela Camil, esposa del actor Sergio Mayer y hermana de Jaime, contemplaba la posibilidad de verlos casados. “Mi hermano siempre ha dicho que quiere casarse, que quiere formar una familia, siempre me habla de niños, entonces no se pueden los niños sin una esposa, yo creo que él es el que tiene que organizar y yo lo veo muy contento, le veo una gran posibilidad”, comentó el año pasado la también actriz al programa La oreja (Televisa). Sólo el tiempo dirá si esta es una ruptura más o una decisión definitiva.

