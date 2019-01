Jacqueline Bracamontes comparte foto de su hija, agradece el apoyo tras la muerte de su otro bebé Twitter de Jacqueline Bracamontes jpagan Jacqueline Bracamontes ha querido agradecer las muestras de solidaridad que ha recibido luego de que el pasado viernes diera a luz a su pareja de mellizos, pero enfrentó la muerte del niño debido a complicaciones respiratorias. La actriz comparte en su cuenta de Twitter una foto en la que su mano, entrelazada con la de su esposo Martín Fuentes, sujeta los pequeños deditos de la recién nacida Jacky. FOTOS: Los bebés que han llegado y faltan por llegar en el 2013 “Les queremos agradecer mucho mi Martín Fuentes y yo todas las muestras de cariño y apoyo. Ahora les enseño una foto linda”, expresa Bracamontes. Fue precisamente a través de esa red social que la actriz explicó lo sucedido durante el parto. “Les compartimos que anoche nos convertimos en papás Martín y yo de una hermosa nena que pesó 2.132 kg. ¡Bienvenida a nuestra familia!”, expresó Bracamontes en la mañana del sábado a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, también anunció que su otro bebé “tuvo algunas complicaciones para respirar y no está con nosotros. Es un angelito a un lado de Dios”. En un mensaje posterior, la ex reina de belleza escribió: “Dios sabe por qué hace las cosas. Ha sido difícil, pero estamos muy contentos de que nuestra princesa Mini Jacky está con nosotros”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

