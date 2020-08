Iris Chacón, Dascha Polanco y la modelo plus size Christina Méndez defienden sus curvas Iris Chacón, Dascha Polanco y la modelo Christina Méndez defendieron sus curvas en el Festival People en Español. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom D Dipasupil/Getty Images for PEOPLE En Espanol Si bien Hollywood y las pasarelas en París han decretado que en el mundo de hoy las mujeres bellas deben ser flacas, tres bellezas latinas salieron este sábado en defensa de los cuerpos exuberantes. Sin temor a lo que dicten las modas, Iris Chacón, Dascha Polanca y la modelo de tallas grandes Christina Méndez hablaron del tema sin tapujos durante una charla en el Festival de People en Español celebrado en el Jacob Javits Center de Nueva York. “Cuando yo comencé en 1970 en la televisión de Puerto Rico no había vedettes”, recordó Chacón al hablar de cómo las curvas han causado polémica desde hace años. “Cuando yo salí con mi bikini, mi cuerpo y todo…eso creó una revolucion”. FOTOS: Famosas que presumen sus atributos en Instagram La legendaria cantante y bailarina aseguró que se mantuvo firme pese a las críticas. “La gente no estaba acostumbrada en ver a nadie en tan poca ropa. Eso me motivó a siempre ser segura de mí misma porque recibí muchas cosas en contra. Eso me enseñó a tener seguridad en mí”, apuntó la llamada Bomba de Puerto Rico. “Ese es el legado que les quiero dejar a las niñas”, dijo la artista, que tiene una trayectoria de 4 décadas en los escenarios. “No importa la talla, no importa si estas gorda, flaca, el color que tengas. Quiérete a ti misma y vas a llegar adonde quieras”. Polanco también ha tenido que desafiar los estereotipos. “A mí nunca me han pedido que adelgace”, explicó sobre su lucha profesional. La respuesta, señaló, ha sido más brutal. “El rol no es para ti”, aseguró que simplemente le contestaban cuando aspiraba a un papel. “En Hollywood mi meta es que yo soy igual que cualquier actriz americana”, confió. Polanco ha ocupado titulares recientemente por su forma de vestir, que revela sus curvas sin miedos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN http://www.instagram.com/p/BLesfCyD7sY/ “Yo siempre tuve el sueño de modelar”, contó por su parte Méndez sobre el comienzo de su carrera. “Lamentablemente, cuando yo era chica, todas las modelos eran altas, flacas, de cabellos lacios, claritas y yo siempre he tenido mis curvas, soy de la República Dominicana, y me gusta comer”, dijo para beneplácito del público. Fue el nacimiento de su hijo con autismo lo que la obligó a librar una lucha personal que le ha dejado muchas lecciones y que finalmente la “motivaron” a perseguir, y alcanzar, su sueño de modelar.

