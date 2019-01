Intentan asaltar a Luz Elena González Cortesía: Luz Elena González People Staff Tremendo susto se llevó este fin de semana Luz Elena González cuando se dirigía junto a su hijo y su nana al bautizo de la hija de Itatí Cantoral en la capital mexicana, pues varios hombres la persiguieron en un auto y estuvo a punto de ser asaltada en el camino. “Estoy muy nerviosa, venía un auto con varios hombres, y nos venían siguiendo”, declaró la actriz de 38 años a Agencia México. “La nana se dio cuenta pero no pasó a más”. La ex reina de belleza aseguró que desconoce si iba a ser víctima de un simple robo o si los malhechores tenían intenciones de raptarla, pero agradeció la presencia de las autoridades. “Afortunadamente la policía estaba cerca y, perdón pero estoy muy nerviosa, no se si era un asalto o un secuestro, ya pasó, disculpen pero estoy muy nerviosa”, comentó. . A su llegada a la fiesta que Itatí Cantoral ofreció para bautizar a su pequeña María Itatí, la protagonista de la telenovela Hasta que el dinero nos separe lamentó lo sucedido y aseguró que le haría pasar el susto a su amiga con unas copitas de tequila. SI TIENES CUENTA DE FACEBOOK OPINA DEL ARTÍCULO AL FINAL DE LA NOTA Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

