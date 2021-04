Hijo de Bobby Larios acusa a su mamá de maltrato El ex de Niurka Marcos acompañó al pequeño a poner la denuncia ante la Procuraduría de México; el niño afirma que su mamá lo empujó y le mordió una oreja Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bobby Larios Credit: Mezcalent En compañía de su hijo Santiago, el actor Bobby Larios acudió esta mañana ante las autoridades judiciales de la capital mexicana para interponer una denuncia contra la madre del pequeño, Otilia del Moral, por maltrato físico y emocional contra el pequeño. “Cachetadas, golpes e incluso hubo un problema”, declaró el actor de 38 años a Agencia México a su salida de la Procuraduría, permitiendo que el menor explicara con más detalle lo sucedido. “El jueves hubo un problema nada más porque traía un juguete que no quería que viera por miedo a que me hiciera algo, (mi mamá) lo descubrió, hizo todo un escándalo, me mordió la oreja y me dijo: ‘sabes qué, mejor ya no vamos a la escuela y me empujó al taxi'. Yo me regresé a la escuela y me gritó de todo”, comentó el pequeño de 12 años. El ex de Niurka Marcos –quien perdió la custodia de su hijo desde el 2001, cuando un juez se la otorgó a su ex esposa– aseguró que el pequeño no quiere regresar con su mamá y espera que esta vez las autoridades le concedan la patria potestad. SI TIENES CUENTA EN FACEBOOK DANOS TU OPINIÓN

