Hermana de Thalía se casa por segunda vez getty images People Staff Mientras Thalía está que no se cambia por nadie con su segundo embarazo, su hermana Ernestina Sodi se prepara para caminar al altar por segunda vez. La actriz de 51 años confirmó que en unos días le dará el "sí" a su novio Mauricio Camps, funcionario del Gobierno del Distrito Federal, sin embargo fue muy prudente sobre los detalles de la boda. "No hablo mucho de mi vida privada, pero solamente asistirán amigos cercanos", comentó la también escritora al sitio Quien.com, sin revelar los nombres de los invitados. La madre de Camila Sodi se vio muy feliz durante la alfombra roja del estreno de la obra de teatro Cock y aunque no soltó ningún dato de la ceremonia, se rumora que podría ser en el Colegio de las Vizcaínas y sus padrinos serían el Jefe del Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard y su hija Camila Sodi. La pregunta que muchos se hacen y que está sin resolver es si al enlace, que será el próximo 28 de mayo, asistirán Thalía y Laura Zapata.

