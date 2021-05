Gloria Trevi ¡se casó en secreto! La cantante le dio el sí a su novio, Armando Gómez, en una ceremonia muy íntima en McAllen, TX Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gloria Trevi y Armando Gómez Credit: Mezcalent.com La cantante Gloria Trevi dejó a más de uno de sus seguidores con la boca abierta, pues mientras muchos esperaban el anuncio público de su inminente matrimonio en algún momento, la mexicana les dio tremenda sorpresa al confirmar que ya se casó hace varios meses con Armando Gómez. “Fue algo muy privado, muy pocas personas lo sabían”, confirmó la intérprete de 41 años a Escándalo TV (Telefutura). El enlace con el padre de su segundo hijo, Miguel Armando, se realizó en noviembre del año pasado en una ceremonia bastante íntima en McAllen, TX, a la que asistieron sólo 12 personas. La cantante de “Todos me miran” dijo que la razón por la que mantuvo todo en secreto fue porque deseaba compartir ese momento únicamente con sus seres más allegados: sus hijos Ángel Gabriel y Miguel Armando, su madre, Gloria Ruiz, y dos tías de su ahora esposo. Trevi y Gómez iniciaron su relación meses después de que la cantante de “Pelo suelto” recuperara su libertad tras pasar cinco años entre dos prisiones en Brasil y México tras ser absuelta de los cargos de corrupción de menores y rapto.

