Gloria y Emilio Estefan celebran cumpleaños 21 de su hija Emily (VIDEO y FOTOS) Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Bruce Glikas/Bruce Glikas/FilmMagic Emily Estefan cumplió sus 21 años rodeada de sus padres —la cantante cubana Gloria Estefan y el productor musical Emilio Estefan— y su abuela materna Gloria Fajardo, quienes soplaron con ella las velitas de su pastel. La íntima fiesta en el club Ball & Chain de Miami incluyó a amigos e integrantes de la célebre familia cubana que festejó con el típico lechón, mojitos y música bailable. FOTOS: Gloria y Emilio Estefan reciben Medalla de la Libertad en la Casa Blanca “21 para mí tiene un significado espiritual”, dijo la cumpleañera, quien recién lanzó su primer video musical “F#ck to be”. “Es hora de que la gente se de cuenta que ya no tengo cinco años aunque a veces me sienta de esa edad. Quiero que me vean en otra luz. Hay una diferencia entre ser tomada en serio y ser percibida como una niña. Este es un paso hacia ese cambio”. Image zoom Emily Estefan. Image zoom Gloria, Emily y Emilio Estefan. RELACIONADO: El nuevo video de Emily Estefan Emily, quien lanzará su primer disco en el 2016, dice sentirse plena y agradecida ante la reacción de la gente a su debut musical. “Soy bendecida de tener el apoyo de mi familia. Lo más importante para mí es estar rodeada de las personas correctas. Somos una familia normal en el sentido de que vivimos una vida simple pero estamos locos”, añade risueña. “Vivo cada día intentando ser una buena persona y aplicar los principios en los que creo”. REGÍSTRATE AQUÍ PARA RECIBIR NUESTRO BOLETÍN Image zoom Gloria, Emily y Emilio Estefan. Image zoom Gloria, Emily y Emilio Estefan.

