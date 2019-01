Gérard Depardieu pide disculpas por orinar en público Getty Images People Staff Gérard Depardieu se siente avergonzado tras haber orinado en la cabina de un avión y pide disculpas por el incidente. Su amigo y compañero de viaje, Edouard Baer, declaró a la prensa francesa que el actor francés estaba preocupado y que se ofreció a limpiar el área. “Tiene problemas con la próstata y ha sido muy preocupante y vergonzoso para él”, dijo. Como parte de las expresiones, difundidas por la BBC, Baer agregó que el actor estaba sobrio y que no es esa la manera en que usualmente se comporta. La noche del martes, el actor de 62 años iba en un vuelo de París a Dublín y pidió usar el baño. La tripulación le indicó que debía esperar hasta que el avión se elevara y, al parecer, era tanta su urgencia que orinó en pleno pasillo y frente al resto de los pasajeros. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

