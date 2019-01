Gaby Espino abre salón de belleza y comparte sus secretos para lucir radiante (VIDEO) jclar Gaby Espino celebró con amigos su debut como empresaria al inaugurar su primer salón de belleza en Miami. Y para la ocasión, la protagonista de Santa diabla (Telemundo), comparte su secreto para lucir así de radiante todos los días. “Trato de cuidar mi alimentación, de tomar mucha agua. [Hay que] evitar los carbohidratos en cantidad, los dulces”, cuenta la venezolana. RELACIONADO: Siete tendencias de belleza que debes probar este otoño La actriz señala que intenta balancear una buena alimentación con horas de ejercicio, cuando la grabación de la telenovela que protagoniza junto a Aarón Díaz, Carlos Ponce y Ximena Duque se lo permite. “Me gusta mucho hacer Zumba y cardiovascular. Cuando estoy haciendo novela, hago una o dos veces a la semana, y cuando no hago novela sí trato de al menos cinco veces a la semana”, dice. Gaby presta especial atención a su piel y su pelo. “Trato de cuidarme la piel, de usar hidratante, de quitarme todo el maquillaje, sobre todo porque me maquillan mucho en la telenovela. Cuido mi cabello, mucho, me encanta cuidar el cabello porque sobre todo en etapa de novela y de fotos se daña muchísimo por lo que es el peinado y la plancha y todo”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

