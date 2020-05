Gabriela Bo no piensa ayudar a Valeria Liberman La primera ex esposa de Cristian Castro aseguró que una cuñada de su futura segunda ex, la buscó para proponerle que se unieran contra él By People Staff Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom The Grosby Group Definitivamente, Valeria Liberman – la todavía esposa de Cristian Castro – quiere utilizar todas las herramientas posibles en el juicio de divorcio que le interpuso al padre de sus hijos, pues ahora quiere que la primera ex esposa del cantante, Gabriela Bo, se una a ella en el proceso judicial y agregué sus acusaciones de violencia doméstica, pero ésta dijo que no. “Conozco a su cuñada, me dijo: ‘¿Estás dispuesta a ayudar a Valeria?' y dije ‘de ninguna manera, claro que no, no quiero perjudicarlo a él', yo solamente resalto mi experiencia con él”, relató la joven paraguaya de 28 años a Televisa Espectáculos. A pesar de su negativa, Bo advirtió que en ningún momento está queriendo ocultar las cosas que el Gallito Feliz le hizo. “Yo no puedo tapar el sol con un dedo, yo no quiero hacerle daño, pero si lo que cuento le hace daño, es responsabilidad de él, así como él no tiene nada malo que contar de mí”, aseguró la modelo, quien también ha hecho sus pininos como cantante. Gabriela Bo se casó con el hijo de Verónica Castro en el año 2003 y en su corto matrimonio dijo haber sido víctima de golpes, cachetadas y empujones por parte de su ex marido, a quien Valeria Liberman ha puesto en duda sus preferencias sexuales y le ha hecho exigencias millonarias en medio de la demanda de divorcio que se le sigue en Miami, FL.

