Gabriel Valenzuela sobre su trabajo con Laura Flores: "siempre está buscando perfeccionar"

Gabriel Valenzuela tuvo la oportunidad de trabajar con Laura Flores durante seis meses en la telenovela ¿Quién es quién?, que se transmite actualmente por Telemundo.

Dentro del melodrama sus personajes, Inés y Jonathan, mantienen un lindo romance que se ve en ocasiones truncado por la diferencia de edad que existe entre ambos.

Si el actor tuviera que definir a su compañera en una palabra esa sería “profesionalismo”. “Siempre está buscando perfeccionar y hacer muy bien su trabajo. En todo momento estaba preocupada de que el televidente viera química y atracción en pantalla entre los dos personajes”, contó a People en Español.

Lo que Valenzuela destaca de Flores es el balance que encontró para poder combinar su faceta de mamá con su trabajo de actriz. “Siempre estaba con sus hijos en el set muy pendiente de ellos, pero sin descuidar las grabaciones”, contó.

“Es un ser humano increíble. Siempre muy atenta con todos los que trabajábamos alrededor de ella”, añadió.

En la telenovela el actor también compartió elenco con Eugenio Siller, a quien conoció seis años atrás cuando llegó a los EE.UU. “Recuerdo que él fue una de las primeras personas que me dio consejos y fuerza para seguir adelante cuando aún no había hecho ninguna telenovela en Miami. Él me decía que tuviera persistencia, que siguiera luchando por mis sueños. Y siempre recuerdo eso. Cada vez que me lo encontraba por Telemundo le decía que me encantaría trabajar con él, hasta que se nos dio”, explicó.

Sobre Danna Paola, la joven protagonista, Valenzuela admira que “es alguien que pese a su corta edad, gracias a su larga experiencia, ha logrado conquistar un público que la sigue asiduamente en su carrera como cantante y actriz”. “Es una niña muy talentosa y además una gran persona”, dijo.

De su personaje, Jonathan, le gusta que siempre está dispuesto a luchar por lo que quiere. “Lo bonito es que no le importa hacer lo que sea por mantener ese amor. Es admirable. Me gustaría llegar a ser completamente como lo es Jonathan que deja que su corazón mande en su vida”.

Para finalizar, el actor compartió una divertida anécdota de las grabaciones. “Una vez estábamos grabando en el mercado y comenzó a llover tanto que el agua subió casi un metro e inundó todo. Nos quedamos encerrados por horas. El set se convirtió en un lago. Poco a poco, por el aburrimiento del encierro, comenzamos a hacer diferentes cosas para visitar a otros actores y desplazarnos a otros lugares. Yo, por ejemplo, tomé dos sillas y comencé a desplazarme con riesgo de caerme y mojarme todo. Al final de la grabación todos caminamos hacia los autos con el agua hasta las rodillas y en medio de risas”, detalló.