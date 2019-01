Gabriel Soto se divierte con su hija Elisa Marie (FOTOS) Instagram/Gabriel Soto Borja Isis Sauceda El actor Gabriel Soto parece tener claro que su tiempo libre lo prefiere pasar con sus mujeres: sus dos hijas Elisa Marie, de 5 años, y Alexa Miranda, de 3 meses, fruto de su relación con la también actriz Geraldine Bazán. Esta semana, como preámbulo a la celebración del Día del Padre el domingo, el actor y bailarín pasó una divertida tarde al lado de su primogénita en un parque de diversiones. Soto y su hija se deslizaron por la tirolesa y el orgulloso padre compartió el momento con una instantánea en las redes sociales. También Soto pretendió darle clases de conducir a Elisa en una pista de karts. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

