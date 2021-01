Close

Fruta Prohibida, un banquete norteño para pecar Con su belleza y talento, estas tres mujeres quieren gobernar la música regional mexicana con su disco La que manda Por Andrés Martínez Tutek/NYC Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Viva Music Estas tres chicas tienen hoy bailando música norteña a hombres y mujeres en los palenques mexicanos. Fruta prohibida, una agrupación formada por Sammy, Tere y Galilea, es una de las nuevas propuestas dentro de la música regional mexicana que con su disco La que manda, quiere darle la pelea a los hombres que han dominado ese género y demostrar que lo prohibido es lo más deseado. En entrevista con PeopleEnEspanol.com, Sammy, una paraguaya pelirroja que por el destino resultó metida en este frutero musical, nos contó cómo están haciendo para conquistar al público. Nos dijo que sueñan cada vez con ser más deseadas y aunque recurren a sus atributos naturales para llamar la atención, gritan sin miedo que tienen talento. El reto es sencillo, quien lo ponga en duda que las pruebe y les de un mordisco musical. ¿Qué hace una paraguaya en un frutero mexicano

Pues andaba por ahí caminando y me perdí y ya no supe regresar a Paraguay (se ríe). No lo que pasa es que vine a México hace como siete años buscando suerte y primero estuve en otro grupo. Y cuando terminó mi etapa con ellos me metí a otro proyecto y de allá me gustó más la idea de convertirme en una fruta prohibida porque es más provocativo. ¿Y con semejante nombre tan insinuante cómo se describen ustedes?

Bueno, Fruta prohibida es un grupo de tres chavas, todas somos guapas y muy talentosas (se ríe). Cantamos divino el género norteño y la banda y no venimos con pinzas sino que tenemos tuba, guitarra, batería y teclados nosotras mismas en el escenario. No estamos inventando nada porque todo está ya en el gusto del público, pero sí fusionamos los dos géneros que a la gente le gusta y hacemos muy movido todos nuestros shows porque bailamos y cantamos al tiempo. ¿Por qué prohibida?

Porque lo prohibido es lo más deseado y queremos que nos deseen, no sólo en el sentido el que estás pensando malpensado, sino que nos deseen conocer para que compren nuestro disco y nos prueben. ¿Y qué tal les va?

Pues está sonando fuerte nuestro segundo sencillo que se llama “Se fue”. El primero fue “Mi corazón es tuyo”, y el disco se llama La que manda y nos va muy bien, además lo hicimos pa' que entiendan quien es la que lleva el control (se ríe). No, no es cierto. ¿Si fueran frutas que serían ustedes tres?

Híjole me gusta eso. Mira a mí siempre me dicen que soy la manzana, bueno la manzanota porque es muy jugosa y muy saludable y por el color porque es intenso y llevo mis emociones al límite. Tere, la guera, es un tremendo mangote. Es un mango carnoso que se antoja morder y Galilea es como un durazno con piel suave y rosadita. ¿Uy no se te antoja? Recuerda que las frutas son saludables, más que las verduras (se ríe). ¿No les ha costado trabajo pegar fuerte en un género donde los que mandan son los hombres?

Pues eso ha sido lo más padre, que es un género dominado siempre por los hombres y estamos pegando nosotras y les advertimos que se tengan porque nadie se va a resistir. Digo, somos guapas, pero sabemos que no somos la última coca cola en el desierto, pero la verdad que la propuesta está bien pensada y nos ha ayudado mucho Viva Music, nuestra disquera. Hemos tenido muchísimos bailes en palenques y el género masculino es muy respetuoso y muchos dejan de bailar por ver al mango bailando o a la manzana moviéndose.

