Francisca Lachapel comparte su secreto: "Quiero que mis fans sepan todo" La presentadora de Despierta América (Univisión) aprovechó la presencia de las cámaras para contar uno de los aspectos de su personalidad. Por Alexander Mabry-Paraiso Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: People En Español La exreina de Nuestra belleza latina y presentadora de televisión, Francisca Lachapel, fue la escogida para ocupar la contraportada de la edición de septiembre de People en Español. Durante su sesión de fotos para el nuevo número de la revista aprovechamos para hablar con ella de muchos temas, uno de ellos sus fans. “Yo no pensé que la gente me iba a apapachar tanto”, nos contó, momento en el que decidió confesarse. “Yo soy un poco tacaña”, dijo entre risas. “A mí me gusta compartir todo con mi gente, para que me conozcan tal cual yo soy”, añadió. Y es que a pesar de estar viviendo un gran momento profesional, Lachapel no ha cambiado su forma de ser. “Si a mí me gusta un vestido y cuesta muy caro, yo doy vuelta y vuelta. Yo me he tardado un mes en decidirme si comprarme un vestido muy costoso”, explicó la conductora. Eso sí, Lachapel afirmó que tiene una pequeña obsesión con las carteras, algo que choca con su tendencia a no gastar mucho dinero. La manera en que resuelve este conflicto: “Por el momento, como estoy enfocada en otras cosas, como que en esa parte no me complazco tanto”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No dejes de ver People VIP cada lunes, miércoles y viernes a través de Peopleenespanol.com/peopleVIP.

Francisca Lachapel comparte su secreto: "Quiero que mis fans sepan todo"

