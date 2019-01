Finalistas de NBL se lastiman en accidente de tránsito Cortesía Univisión jpagan Setareh Khatibi, Karol Scott, Nataliz Jiménez, Shalimar Rivera, Fanny Vargas y Vanessa de Roide, finalistas de Nuestra Belleza Latina (Univisión) tuvieron que ser asistidas por personal médico el jueves en la mañana, luego de que el vehículo en el que viajaban fuera impactado por otro auto. Según se informa en la página digital de Univisión, las concursantes se disponían a cumplir con su horario de actividades y en ruta a los estudios de la cadena en Miami la camioneta en que eran transportadas fue impactada por la parte trasera, mientras estaba detenida en un semáforo. Las chicas estuvieron acompañadas por su chaperona y equipo de producción mientras la policía reportó el accidente. Bomberos y paramédicos también estuvieron presentes para asistirlas. Las finalistas fueron llevadas de inmediato al hospital para un chequeo general y se sabe que a Khatibi le duelen las costillas, a Scott una pierna, mientras que a Rivera y a de Roide les dolía la cabeza. Aún no se sabe si las concursantes vayan a poder realizar el reto de baile que tienen pautado para la décima gala, este domingo 13 de mayo. Las eliminadas se encontraban en la Mansión de la Belleza. ¡SUSCRÍBETE A PEOPLE EN ESPAÑOL POR TAN SÓLO $1 LA EDICIÓN! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

