Fátima Boggio: "Jorge Salinas es cocainómano" La ex esposa del actor aseguró que el actor es drogadicto, mentiroso y "loco" Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom CLASOS/JPISTUDIOS.COM La imagen de Jorge Salinas sigue cayendo tras la presunta golpiza que le propinó hace unos días a su ex esposa, Fátima Boggio, pues luego de que ésta asegurara que el actor la golpeó como un animal, ahora Boggio afirma que posiblemente pudo estar bajo los efectos de alguna sustancia porque el padre de sus hijos es drogadicto. “Así son los cobardes, yo no sé si el señor estaba drogado porque el señor es cocainómano, borracho no estaba para que me haya atacado, se justifica de esa manera y lo peor que delante de mis niños”, declaró la ex mujer de Salinas al programa de televisión mexicano NX (Televisa). Boggio afirmó que sus comentarios acerca del actor no son meras especulaciones sino que tiene la manera de comprobarlo para que la opinión pública sepa realmente quién es el histrión. “Yo creo que ya necesito sentarme y así se le termine la carrera, hablar de todos los puntos, incluso de la drogadicción del señor porque yo tengo cartas que lo comprueben, ya yo creo que estuvo bueno, estuvo bueno de tanto abuso. Si el señor se tiene que hundir por pagar lo que me hizo, pues mala suerte”, dijo. La madre de los hijos de Salinas aseguró además que ya está cansada de los abusos y manifestó que su ex esposo ya perdió la razón y que necesita ayuda profesional. “Ya no voy a permitir que este señor me siga dañando emocionalmente, ya lo hizo durante 3 años y ahora que siga físicamente, él está loco, necesita una terapia, es muy mentiroso, es demasiado raro, soberbio”, concluyó Boggio.

Close Share options

Close View image Fátima Boggio: "Jorge Salinas es cocainómano"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.