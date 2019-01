Famosos se unen a Don Francisco por Haití Getty Images People Staff Ante la devastación que el terremoto del 12 de enero dejó en Haití, la cadena Univisión se sumará a las labores de ayuda hacia la isla y mañana, a través del programa de televisión Sábado gigante, Don Francisco y una decena de cantantes se unirán en una jornada especial para recaudar fondos. La edición especial del show denominada Unidos por Haití durará cuatro horas y será en vivo para que los televidentes hagan sus donaciones a través de la Cruz Roja Internacional. Dentro de los intérpretes que han confirmado su participación en el programa se encuentran Shakira, Ricky Martin, Alejandra Guzmán, Chayanne, Daddy Yankee, David Bisbal, Gloria Estefan, Graciela Beltrán, Luis Fonsi, Natalia Jiménez, Olga Tañón, Pee Wee, Thalía y Willy Chirino, entre otros. Además de las presentaciones musicales de los cantantes que estén en los estudios en Miami, la transmisión tendrá segmentos en vivo desde otros lugares como Los Ángeles, Nueva York, Washington D.C., San Juan, Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Asimismo, los televidentes podrán hacer llamadas en vivo para contar sus historias y para darle una voz de aliento al pueblo haitiano que hoy vive una de las peores tragedias de toda su historia. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

