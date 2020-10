Famosos mexicanos secundan las demandas de Alfonso Cuarón al presidente Enrique Peña Nieto Por Tania Cháidez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Angela Weiss/Getty Images Después de que el cineasta mexicano Alfonso Cuarón le escribiera una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto, en la que cuestiona la reforma energética y manifiesta su preocupación por el rumbo del país azteca, celebridades e intelectuales apoyaron los cuestionamientos que el ganador del Óscar por Gravity le plantea al mandatario mexicano. A través de la página web 10preguntas.com, Cuarón cuestiona al líder ejecutivo mexicano sobre los beneficios que sus compatriotas obtendrán con la aplicación de la reforma energética. Con este cuestionario, Cuarón busca “disipar algunas dudas”, entre ellas, cuándo bajará el precio del gas, la gasolina y la energía eléctrica y de qué manera se vigilará para que no exista corrupción.

Gael García Bernar, Camila Sodi y Ana de La Reguera fueron algunas de las celebridades que secundaron las interrogantes realizadas por Cuarón a través de las redes sociales. RELACIONADO: Gael García Bernal será parte del jurado del próximo festival de cine de Cannes Por su parte, el presidente Peña Nieto comunicó a través de su cuenta de Twitter que responderá a los cuestionamientos planteados por el cineasta aunque no precisó la fecha. “Agradezco las preguntas que me ha enviado el cineasta Alfonso Cuarón. Preguntas que muchos mexicanos comparten sobre la #ReformaEnergética”, escribió el mandatario. “El Gobierno de la República responderá puntualmente a todas ellas, una vez que sean presentadas las Leyes Secundarias de la #ReformaEnergética”, agregó en otro mensaje. http://storify.com/peopleenespanol/la-respuesta-del-presidente-mexicano-a-cuaron

