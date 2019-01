Exmánager de Jenni Rivera, Laura Lucio, demanda a la familia Rivera por 10 millones de dólares Twitter/Laura Lucio Yolaine Díaz Laura Lucio, ex manager y amiga de Jenni Rivera, está demandando a la familia Rivera por 10 millones de dólares, ya que, según alega, el libro Inquebrantable es casi por completo de su autoría. Según un reporte de TMZ, en la demanda la periodista asegura que fue mánager de la fallecida cantante hasta el 2004 y que entre ambas escribieron el libro Mi vida loca, el cual la familia publicó bajo el nombre de Inquebrantable. De acuerdo con Lucio, cuando la Diva de la Banda aun vivía, el libro tuvo varias fechas para publicarse pero estas se pospusieron por diferentes motivos. RELACIONADO – Chiquis, sobre tema que le escribió a su madre: “Cada estrofa viene de mi corazón” Ella alega que la familia Rivera encontró las anotaciones del libro en la computadora de Jenni y procedieron a publicarlo con otro nombre, sin avisarle a ella y mucho menos darle parte de las ganancias. Es por eso que ahora Lucio busca una retribución monetaria. Esta asegura que el 95 por ciento del libro fue escrito por ella y que, según un acuerdo que hizo con Jenni, a ella le pertenece el 40 por ciento de las ganancias de la publicación. Según el reporte de TMZ, un representante de la familia Rivera dijo que van a apelar la demanda. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

